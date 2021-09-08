Среди всех заболевших коронавирусом дети составляют 8%, - Ляшко

Ляшко добавил, что в дальнейшем Минздрав готов привлечь к массовой вакцинации и возрастную группу от 12 лет

"В Минздраве проведен анализ структуры заболеваемости по возрастным группам как до начала циркуляции штамма "Дельта", так и после этого. Возрастная структура от 0 до 19 лет не превышает 8,2% на протяжении всей пандемии. То есть, статистически мы не видим роста случаев коронавирусной болезни среди детей. Поэтому с учетом того, что у нас вакцинировано первой дозой только 17% взрослого населения, где наиболее критическое, тяжелое течение, где больше летальных случаев, кампания вакцинации направлена на взрослое население", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, сейчас в Украине вакцинировано более 7 тыс. детей. В дальнейшем Минздрав готов привлечь к вакцинации и возрастную группу от 12 лет.

Ранее сообщалось, что

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины позволило иммунизировать детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.