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Среди всех заболевших коронавирусом дети составляют 8%, - Ляшко

Симптомы коронавируса у детей

 Фото из открытых источников

Ляшко добавил, что в дальнейшем Минздрав готов привлечь к массовой вакцинации и возрастную группу от 12 лет

Среди общего количества больных коронавирусом COVID-19 дети составляют 8%. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации, передает Укринформ.

"В Минздраве проведен анализ структуры заболеваемости по возрастным группам как до начала циркуляции штамма "Дельта", так и после этого. Возрастная структура от 0 до 19 лет не превышает 8,2% на протяжении всей пандемии. То есть, статистически мы не видим роста случаев коронавирусной болезни среди детей. Поэтому с учетом того, что у нас вакцинировано первой дозой только 17% взрослого населения, где наиболее критическое, тяжелое течение, где больше летальных случаев, кампания вакцинации направлена на взрослое население", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, сейчас в Украине вакцинировано более 7 тыс. детей. В дальнейшем Минздрав готов привлечь к вакцинации и возрастную группу от 12 лет.

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Ранее сообщалось, что

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины позволило иммунизировать детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

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