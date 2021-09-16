Среди госпитализированных с COVID в Харьковской области почти нет вакцинированных, – ОГА

Anadolu Agency

15 сентября в области выявили 500 новых случаев заболевания, а в больницы попали 140 человек

Среди больных коронавирусом, которых госпитализировали в больницы Харьковской области, лишь 3,5% пациентов вакцинированы. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской Михаил Черняк, передает пресс-служба.

"Из этих 947 человек, которые сегодня находятся в больнице, только 3,5% являются вакцинированными. Это свидетельствует о том, что, как говорил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека из вакцинированных нет - ни в реанимации, ни среди мертвых", - сказал он.

Кроме того, 15 сентября в области выявили 500 новых случаев заболевания, а в больницы попали 140 человек.

Черняк напомнил, что все вакцины, которыми прививали жителей области "работают".