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Сразу три области Украины завтра покинут красную зону карантина

Фото из открытых источников

В частности, это Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области

Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области 6 мая выйдут из красной зоны карантинных ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. 

По словам чиновника, соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно вступает в силу с 6 мая.

"Применить на территории Харьковской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для оранжевого уровня", - отметил он. 

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Напомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 5 мая отменить действие карантинных ограничений красной зоны в Житомирской области.

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