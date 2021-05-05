Сразу три области Украины завтра покинут красную зону карантина

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В частности, это Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области

Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области 6 мая выйдут из красной зоны карантинных ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По словам чиновника, соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно вступает в силу с 6 мая.

"Применить на территории Харьковской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для оранжевого уровня", - отметил он.

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Напомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 5 мая отменить действие карантинных ограничений красной зоны в Житомирской области.