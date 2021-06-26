Сработала аварийная защита: На Ровенской АЭС отключили энергоблок №4
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось
На Ровенской атомной электростанции из-за срабатывания аварийной защиты отключили от сети энергоблок №4. Об этом сообщает пресс-служба РАЭС.
"25 июня 2021 года в 19:39 отключен от сети энергоблок №4 РАЭС (ВВЭР-1000) электрическими защитами с воздействием на отключение блочных выключателей со срабатыванием аварийной защиты (АЗ)", - говорится в сообщении.
Известно, что причиной отключения было ложное формирование резервного дифференциальной защиты блока. Предварительная оценка уровня нарушения по международной шкале оценки ядерных событий INES – "ниже шкалы/уровня 0". Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было.
Как отмечается, по состоянию на 20:39 в работе находились три энергоблока Ровненской АЭС с суммарной нагрузкой 1725 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Напомним, в воскресенье, 13 июня, энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции (АЭС) был отключен от сети и выведен в холодный резерв.