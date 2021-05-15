Спустя 13 дней после трансплантации печени умерла женщина из Почаева, которая полгода боролась за жизнь

Фото из открытых источников

Не стало Оксаны Симоненко из Почаева, которая пол года боролась за жизнь. Оксана очень хотела жить! Не ради себя, а чтобы не оставить сиротой 14-летнюю дочь Ангелинку, чтобы не бросить в отчаянии мужа, который также борется с тяжелой болезнью, пишет "Реально".

Родные и подруги Оксаны Симоненко и просто неравнодушные земляки пытались спасти ее. За два месяца собрали около 80 тысяч долларов на крайне нужную операцию по трансплантации печени. Жизнь Оксаны пол года держалась на волоске, но была большая надежда, что медики дадут шанс. Прооперировали ее в киевской клинике "Обериг" 22 апреля, трансплантация прошла хорошо. Все надеялись, что день за днем часть донорской печени приживется и Оксана вернется к полноценной жизни. Однако состояние здоровья начало резко ухудшаться. В тяжелых болях женщина еще пробыла пасхальные праздники, а в ночь на 5 мая умерла.

"Прооперировали, надеюсь, что все будет хорошо…"

Об Оксане Симоненко "НОВАЯ…" писала, когда волонтеры собирали средства на ее лечение. Проблемы со здоровьем у почаевчанки начались более двух лет назад. В немецкой клинике у нее обнаружили недуг печени. Обращалась в медицинские учреждения по трансплантации в Запорожье, Киеве, Львове, но никто не хотел браться за оперирование. В прошлом году в ноябре ее состояние резко ухудшилось, поставили диагноз цирроз печени, синдром Бадда-Киари. Немедленно потребовалась пересадка, потому что из печени почти ничего не осталось. Обратилась к известному киевскому хирургу Олегу Котенко, согласившемуся на трансплантацию. "Сейчас состояние стабильное, а дальше с Божьей помощью надеюсь, что все будет хорошо", — писала Оксана нашей журналистке за два дня после операции. Известие о смерти почаевчанки ошеломило многих. Для родных — это большая потеря, для волонтерок, которые спасали подругу, — безграничное уныние. - Не хочу верить, что Оксаны нет с нами.

Фото из открытых источников

"Я - живая!"- до сих пор в памяти ее радостный звонок через два часа после операции, — вспоминает подруга Татьяна Чух. — Мы были рядом с ней, волновались, но верили, что все будет хорошо. И будто трансплантация состоялась успешно. На следующий день Оксану уже ставили на ноги, на третий день перевели из реанимации в обычную палату. Клинику "Обериг" мы выбрали, потому что никто другой не решался браться за лечение Оксаны, ведь состояние было непростое. На зарубежные клиники потребовалась значительно большая сумма. Врач Котенко согласился провести трансплантацию. Нашли семейного донора, провели тщательные обследования. Оксана была довольна операцией, в первые дни чувствовала себя хорошо, звонила нам, присылала голосовые сообщения. Печень запустилась, пошло кровообращение, но на пятый день подругу начала сильно болеть голова. Медики объясняли это тем, что организм перезапускается. На восьмые сутки, в субботу перед Пасхой, ей стало крайне плохо. Врачи предположили, что, возможно, заворот кишок. Оксана просила нас молиться. Вечером позвонила и благодарила, что мы ее вымолили. Но на следующий день снова стало плохо, начали готовить к операции. "В жизни такой боли не испытывала... " — говорила нам. Мы не давали покоя врачам, просили спасать. Нас успокаивали, но надежды не давали.

"До последнего вздоха верила и была благодарна"

На Пасху Оксану немедленно вторично прооперировали, а впоследствии ввели в искусственную кому. Волонтерки звонили в клинику, чтобы узнать о состоянии здоровья. — Как забрали утром, так до часу ночи длилась операция. Мы всю ночь не находили себе места, — вздыхает Татьяна. - Утром, на второй день Пасхи, нам сказали, что Оксана пришла к себе, но ее вынуждены были ввести в состояние искусственной комы. Сообщили, что якобы у нее обнаружили какую-то инфекцию. Больше ничего не объяснили. Мы были все время на связи. Анализы становились все хуже. Однажды сообщили, что Оксана в тяжелом состоянии, на следующий - в критическом. Заказали лекарства за границей, должны были прийти к утру. "Если доживет, то будет шанс на спасение", — сказали (вытирает слезы, — авт.). Нас просили не звонить, обещали набрать к нам утром на третий день праздников. Мы надеялись, что Оксана дождется лекарств, но около 2 часов ночи она умерла... тело отдали в мешке, обмотанное скотчем. Когда мы размотали, чтобы вынуть и снарядить в гроб, были еще больше подавлены. В клинике даже не вынули из тела трубки, зонд, катетер... На душе было очень тяжело. В день смерти Оксаны нам сообщили, что врач Котенко ушел в отпуск. С нами уже не очень хотели общаться по телефону. Неужели трудно выразить соболезнования родным? За операцию заплатили немалые деньги, врачи как будто старались сделать все возможное, а дальше ничего не объяснили... возможно, какую-то инфекцию занесли. От донора взяли половину печени. Необходимо, чтобы была создана независимая комиссия, которая бы дала оценку действиям медиков клиники "Обериг".

Многие люди сейчас выражают соболезнования родным. Вся Кременеччина присоединилась к сбору средств, все искренне жертвовали. Возможно, кто-то скажет, что и так все зря. Но хочу заверить, что не зря ни одна копейка, ни одна молитва. Мы не смогли спасти жизнь Оксаны, но мы все вместе зажгли в ее обессиленном сердце большую надежду! До последнего вздоха она верила и была бесконечно благодарна…