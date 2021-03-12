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Список побочных эффектов вакцины AstraZeneca расширили

Фото из открытых источников

К нему добавили анафилаксию и гиперчувствительность

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало включить в список побочных эффектов от вакцины против COVID-19 производства AstraZeneca анафилактическую реакцию и повышенную аллергическую чувствительность. Об этом говорится на его сайте
 
"После сообщений о проблемах безопасности в отношении случаев анафилаксии (тяжелых аллергических реакций) с вакциной против COVID-19 от AstraZeneca - PRAC рекомендует обновить информацию о продукте, включая анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) как побочные эффекты в раздел 4.8", - говорится в сообщении. 
 
Как отмечается, такую рекомендацию решили дать после изучения экспертами EMA 41 сообщения о случаях тяжелой аллергической реакции от этой вакцины. Упомянутые побочные эффекты зафиксировали у граждан Великобритании после введения препарата. 
 
При этом добавляется, что в комитете PRAC пришли к согласию, что по меньшей мере несколько случаев анафилаксии связаны именно с вакцинацией. 
 

Напомним, ранее власти Австрии остановили вакцинацию против коронавируса одной из партий препарата AstraZeneca, после того, как женщина умерла после прививки, а вторая получила осложнение - у нее развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Вчера, 11 марта, Дания прекратила вакцинацию от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после прививки.

А сегодня, 12 марта, правительство Таиланда приостановило вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca из-за сообщения об образовании тромбов после прививки в других странах.

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