Список побочных эффектов вакцины AstraZeneca расширили

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К нему добавили анафилаксию и гиперчувствительность

"После сообщений о проблемах безопасности в отношении случаев анафилаксии (тяжелых аллергических реакций) с вакциной против COVID-19 от AstraZeneca - PRAC рекомендует обновить информацию о продукте, включая анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) как побочные эффекты в раздел 4.8", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такую рекомендацию решили дать после изучения экспертами EMA 41 сообщения о случаях тяжелой аллергической реакции от этой вакцины. Упомянутые побочные эффекты зафиксировали у граждан Великобритании после введения препарата.

При этом добавляется, что в комитете PRAC пришли к согласию, что по меньшей мере несколько случаев анафилаксии связаны именно с вакцинацией.

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