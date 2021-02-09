Списки на вакцинацию от коронавируса еще до конца не готовы – ЦОЗ

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Во время первой волны смогут сделать прививку 58 тысячам украинцев

Несмотря на уверенность власти в начале вакцинации от COVID-19 в Украине в "районе 15 февраля или позже", списки людей на прививки еще полностью не готовы. Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сообщил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает "Украинская правда".

"Сейчас продолжается верификация списков, потому что это довольно длительный процесс. Надеемся, что на следующей неделе этот процесс будет завершен окончательно по всем областям Украины", – отметил он.

По словам Кузина, все зависит от количества доз вакцин в пределах первой волны COVAX. Поскольку в Украину планируют доставить их в размере 117 тысяч, это свидетельствует о том, что 58 тысяч украинцев смогут получить прививки.

При этом чиновник добавил, что в Черновицкой области список вакцинированных будет составлять около 5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин от коронавируса с четырьмя компаниями. В частности, это Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Власть страны сначала заявляла о старте вакцинации в начале февраля, затем сроки сдвинулись на середину, а скорее на конец месяца.