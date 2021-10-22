Специалисты рассказали, кому придется пройти ревакцинацию от COVID

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На первом этапе такие прививки рекомендуется сделать медиками, а также сотрудникам домов престарелых и других учреждений интернатного типа

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины утвердила рекомендации по ревакцинации от COVID или введения бустерной дозы с интервалом шесть месяцев после второй. Об этом рассказал председатель этой группы экспертов Федор Лапий, передает РБК-Украина.

"Что касается ревакцинации через шесть месяцев после полного курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем. Мы утвердили ревакцинация через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа", - отметил он.

По его словам, вторую дозу вакцины от COVID в Украине, как правило, начали вводить в середине мая.

"Шесть месяцев после курса будет в ноябре. Сейчас пока мы приняли решение по этим двум категориям профессий", - добавил Лапий.

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Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса до 2022 года.