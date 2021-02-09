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Спасатели предупредили о новых мощных снегопадах, которые накроют Украину в ближайшие дни

Фото из открытых источников

Также с 12 февраля ожидается значительное снижение температуры

Ближайшие дни большую территорию Украины накроют мощные снегопады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, по Киеву и Киевской области 9 февраля на дорогах гололедица, ночью значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с.

11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, в западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (i уровень опасности – желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности – оранжевый).

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12 февраля в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы, в Одесской, Николаевской областях образования снежного покрова; в центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед; в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).

На дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности – желтый).

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.   

12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 13-14 февраля в Украине значительное снижение температуры: ночью до 9-16° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20° мороза, днем до 7-13° мороза.

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Ранее сообщалось, что спасатели предупредили украинцев о возможном ограничении движения транспорта на дорогах. Причиной являются не утихающие снегопады.

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