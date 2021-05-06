SpaceX успешно провела испытания ракеты Starship для полетов на Марс. Видео

Будущий корабль Starship С открытых источников

После посадки корабль слегка загорелся, но его сразу же потушили

Компания Илона Маска SpaceX провела успешные испытания. Прототип тяжелого космического корабля Starship, предназначенный для полетов на Марс, совершил суборбитальный полет и успешно приземлился. Трансляция запуска и посадки велась в официальном Youtube-канале SpaceX.

Старт Starship SN15 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть минут. Правда, после посадки он слегка загорелся, но его сразу же потушили.

Как отмечается, корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных повреждений.

Ранее Илон Маск также сообщал, что на прототипе SN15 по сравнению с предыдущими версиями проведены "сотни конструктивных усовершенствований".

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.

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Напомним, 30 марта ракетная компания SpaceX провела очередные испытания прототипа корабля Starship SN11 для путешествия на Марс, однако он разбился при посадке. По словам Маска, скорее всего, один из трех двигателей корабля имел проблемы во время подъема и не достиг нужного давления при посадке, однако, теоретически, это не должно было повлиять на посадку.