SpaceX получила контракт на запуск зонда NASA к самому загадочному спутнику Юпитера

Спутник Юпитера Европа. Фото: NASA

Миссия к спутнику Юпитера Европы должна стартовать в октябре 2024 года

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, получила контракт на запуск первой миссии NASA к самому загадочному спутнику Солнечной системы, Луне Юпитера - Европе. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Согласно сообщению, космическая миссия к спутнику Юпитера называется Europa Clipper, сумма контракта со SpaceX составляет 178 миллионов долларов.

Как известно, Europa Clipper должна изучить Европу на предмет наличия жизни, поскольку ученые считают, что объект может быть пригодным для жизни благодаря теплому океану, что скрывается под слоем льда.

Космический аппарат должен стартовать в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Частично многоразовый корабль Falcon Heavy на сегодняшний день является самой мощной ракетой-носителем в мире.

Справка:

Температура поверхности спутника Юпитера Европы меняется от -150° до -190°. На поверхности спутника высокая радиация, так как его орбита проходит через мощный радиационный пояс Юпитера.

Вся поверхность Европы покрыта ледниковыми разломами и трещинами.

Ученые предполагают, что под километровым слоем льда есть большой жидкий океан, защищенный от радиации, и имеет такую температуру, которая позволяет развиваться живым организмам.

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Ранее сообщалось, что межпланетный исследовательский зонд "Юнона" (Juno), который был запущен NASA в 2011 году, и который изучает Юпитер и его спутники с 2016 года, сделал фото над крупнейшей планетой Солнечной системы. Из отдельных фотографий, которые зонд "Юнона" передал на Землю за время присутствия на орбите Юпитера, сделали видео полета над газовым гигантом.

К слову, "Юноне" потребовалось 5 лет, чтобы добраться до Юпитера.