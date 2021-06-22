SpaceX хочет покрыть весь мир спутниковым интернетом Starlink в сентябре

Фото из открытых источников

Сейчас бета-версией Starlink могут воспользоваться в 11 странах

SpaceX Илона Маска планирует обеспечить мировое покрытия спутникового интернета Starlink около сентября в этом году, но доступным он станет только потом. Об этом сообщает Reuters.

Как отметила президент компании SpaceX Гвен Шотвел, хотя стабильное покрытие во всем мире будет обеспечено в сентябре этого года, после компания должна будет получить все необходимые регуляторные разрешения.

"Мы успешно подготовили 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, мы будем иметь устойчивое глобальное покрытие, поэтому это должно произойти около сентября", – сказала она.

После вывода на орбиту компания должна будет получить разрешения для предоставления услуг Телекоммуникации в каждой стране. Всего SpaceX планирует развернуть орбитальная группировка из 12 тысяч спутников стоимостью около 10 млрд долларов.

Новости по теме: SpaceX успешно запустила 28-ю миссию спутников Starlink

Ранее сообщалось, что интернет-спутник Starlink компании SpaceX Илона Маска почти столкнулся в космосе со спутником британской компании OneWeb, которая также создает низкоорбитальную группировку глобального спутникового интернета.