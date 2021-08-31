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SpaceX через две недели запустит гражданских туристов в космос: Экипаж уже на базе

Экипаж миссии Inspiration4 компании SpaceX Facebook/Inspiration4

Запуск миссии на орбиту запланирован на 15 сентября

Экипаж миссии Inspiration4 прибыл на базу американской ракетной компании SpaceX, расположенной во Флориде. Компания планирует запустить космический корабль на орбиту уже 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Inspiration4.

Как отмечается, члены экипажа пройдут тест-драйв на многоразовом космическом корабле Crew Dragon.

Справка:

Inspiration4 - это первая миссия в которой примет участие только гражданский экипаж. Запуск ракеты запланирован на 15 сентября 2021 года.

Ракетой-носителем будет выступать Falcon 9 Block 5, которая будет стартовать из Космического центра имени Кеннеди. В рамках миссии SpaceX будет использовать несколько обновленный корабль Crew Dragon. Известно, что на его носовой части был установлен большой иллюминатор, однако компания так до сих пор и не поделилась его фотографией.

Ожидается, что после того, как космический корабль долетит до орбиты, через некоторое время он вернется на Землю и приземлится на территории Атлантического океана.

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Напомним, ранее ракетная компания SpaceX представила членов экипажа первой гражданской миссии в космос. На орбиту отправятся 38-летний основатель и гендиректор Shift4 Payments Джаред Исаакман (командир миссии), 41-летний сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски из Эверетта, штат Вашингтон (специалист миссии), 51-летняя предприниматель, педагог, Сиан Проктор из Темпе, штат Аризона (пилот миссии) и 29-летняя ассистент врача Хейли Арсено (бортовой врач).

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