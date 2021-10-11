СOVID-сертификат или тест: Правительство утвердило новые правила пассажирских перевозок

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Они будут действовать в желтой, оранжевой и красной зоне

На заседании Кабинета Министров Украины внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденная мера для сдерживания распространения коронавирусной болезни чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как отмечается, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины для регионов желтого уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

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Кроме этого, новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Однако соответствующие правила не будут применяться в городских и внутриобластных перевозках.

А ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров планировал усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных.