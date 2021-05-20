Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам

Европейский Союз вновь пересмотрел список стран, гражданам которых можно въезжать Фото из открытых источников

Перед поездкой туристы должны получить две дозы вакцины от коронавирус

Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавирус иностранным туристам, в том числе иностранцам, которые прошли курс вакцинации за две недели до поездки. Об этом сообщает прессслужба Совета ЕС.

Перед поездкой туристы должны получить две дозы вакцины от коронавирус, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом ВОЗ одобрила также китайскую вакцину от Sinopharm.

Кроме того, страны ЕС могут смягчать ограничения на въезд для туристов из стран, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превышает 75 на 100 тысяч населения. При принятии таких решений могут учитываться Динамика распространения болезни, общее число сделанных тестов и доля среди них положительных, а также другие факторы, в том числе, наличие доверия к официальной информации.

В то же время Совет ЕС рекомендовал введение так называемого "механизма экстренного торможения", который позволяет властям европейских стран в срочном порядке ограничить въезд из той или иной страны, или региона в случае быстрого ухудшения там эпидситуации, в том числе через распространение особо опасных штаммов коронавирус.

На граждан и резидентов стран ЕС запрет на въезд распространяться не должна, однако их - даже после вакцинации могут обязать сдавать тесты или отбывать срок в карантине.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза решили разрешить въезд гражданам третьих стран, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, то есть получили две дозы препарата.