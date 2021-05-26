Как отмечается, на Кардашьян пожаловались 7 ее бывших сотрудников, работавших в роскошном поместье Hidden Hills за 60 миллионов долларов. Они заявили, что звезда ужасно относилась к персоналу, не соглашалась платить за сверхурочные часы работы и незаконно пользовалась трудом подростков.

"Один служащий также утверждает, что его уволили после того, как он спросил о своих правах и правах своего сына, которому, по его словам, было всего 16 лет, но он работал больше за максимальное количество часов, разрешенное для несовершеннолетних, в соответствии с трудовым законодательством Калифорнии", – говорится в сообщении.

Представители Ким Кардашьян уже отреагировали на обвинения и уверяют, что сама светская львица никогда не общалась со своими работниками, а виновен в этом деле посредник.

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Ранее сообщалось, что американская модель и актриса Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Она просит о совместной физической и юридической опеке над детьми.