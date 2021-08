Сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием к мировым лидерам о защите свободы слова в Украине

Вечером в понедельник, 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

"Давайте покажем, что происходит вокруг импровизированной пресс-конференции. Так и стоит кордон полиции, который не пропускал нас к улице Владимировской, где находится Национальная опера. Здесь стоят сторонники наших трех, точнее уже четырех, незаконно закрытых Зеленским телеканалов, а также мы видим нацгвардейцев и полицейских, которые не пускают людей к Национальной опере", - отметил корреспондент Андрей Лащ.

По его словам, кордон правоохранителей передвигается вместе с участниками акции протеста. Так, на выходах из киевского метрополитена у людей начали проверять документы, удостоверяющие их личность. В полиции утверждают, что проверки плановые и проводились также вчера и будут проходить завтра в связи с проведением в центре Киева массовых мероприятий.

Журналисты хотели обратиться к мировым лидерам, чтобы те помогли остановить убийство свободы слова в Украине, которое сейчас совершается под руководством президента Владимира Зеленского и его команды. На митинге присутствовали журналисты незаконно закрытых властью телеканалов "112 Украина", Newsone, Zik, "Перший Незалежний", которые отстаивают не только свое право на вещание, а также всех незаконно закрытых и попавших под санкции изданий, таких как телеканал "Наш", "Страна.ua", sharij.net и многих других.

В руках у протестующих были плакаты с надписями "Зеленський – диктатор. Вимагаємо європейських санкцій за знищення свободи слова в Україні", "Зеленський – ворог свободи слова", "Зеленський – диктатор. Він закриває ЗМІ та позбавляє журналістів роботи", "Zelensky is a dictator. We stand for European sanctions for abolition of freedom of speech in Ukraine!", "Zelensky is an enemy of free speech!", "Closing TV channels highly critical of authorities is a dictatorship!".

Присутствующая на митинге ведущая Диана Панченко отметила, что Зеленский сегодня находится в абсолютной агонии, он не знает, когда остановится, а значит конец его близок.

"Сегодня мы видим саммит Крымской платформе - абсолютно надуманное, неестественное, неприродное мероприятие, которое абсолютно никакой пользы не принесет, это понятно, никаким образом Крым не вернет. И все что делает эта власть, как раз противоречит возращению Крыма. В отличие от редакционной политики "Першого Незалежного", которая всегда была настроена на то, чтобы вернуть Крым, чтобы вернуть Донбасс. Мы как раз те, кто объединял всегда и точно не разжигал вражду…. Хорошая новость друзья тоже есть и я постоянно об этом повторяю - у каждого диктатора есть недостаток: он не знает, когда остановится. Зеленский сегодня в абсолютной агонии, в этом бесправии и абсолютном правовом нигилизме, он не знает, когда остановится, а значит конец его близок. И то, сколько нас здесь и сколько людей нас поддерживают еще раз это подтверждает", – отметила Панченко.

В свою очередь журналистка Юлия Колтак подчеркнула, что власть в Украине не должна монополизировать свободу слова.

"Не нужно власти монополизировать свободу слова, так и не нужно давать президенту монополизировать прекрасный зеленый цвет - цвет надежды, цвет весны. А что касается сегодняшнего митинга - мы в очередной раз пришли обратить внимание на давление на свободу слова в Украине мировой общественности", – сказала она.

Колтак подчеркнула, что находящиеся на митинге журналисты борются за свободу слова. "Мы боремся за свободу слова и пытаемся показать, что мы здесь, несмотря на то, что нас закрыли на телепространстве - нам не закрыли рты. Мы не опускаем рук, конечно же. Мы будем бороться, будем дальше писать, более того, в ООН обратили внимание на ситуацию со свободой слова в Украине. Целый отчет был обнародован организацией ООН. Кстати по организации ООН, если брать Резолюцию прав человека, то это больше даже 30 статей по этой резолюции возбуждено против нас - против журналистов. Это дискриминация и нас как сотрудников СМИ, так и наших уважаемых зрителей, слушателей и читателей", - заявила Колтак.

Напомним, журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обратить внимание на свободу слова в Украине и повлиять на украинскую власть.

Ранее также с просьбой о встрече журналисты обращались к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Также Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо о нарушении Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации со "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Кроме того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и оно не было принято независимым органом.