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Sotheby's впервые разрешил оплатить картину криптовалютой

Картина британского художника Бэнкси Love is in the Air Аукцион Sothebyʼs

За криптовалюту можно будет приобрести картину британского художника Бэнкси Love is in the Air

Аукционный дом Sotheby's впервые разрешил оплатить картину криптовалютой. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

"Этот лот будет принимать оплату криптовалютой в рамках партнерства между Sotheby's и Coinbase Commerce", - говорится в описании лота.

Клиенты смогут оплатить картину британского художника Бэнкси Love is in the Air (Любовь витает в воздухе) в криптовалюте Bitcoin или Ethereum. При этом ставки будут делаться в долларах.

Как отмечается, аукцион состоится на следующей неделе. Ожидается, что картина уйдет с молотка за 3-5 миллионов долларов.

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Напомним, ранее испанский футбольный клуб третьего дивизиона DUX Internacional de Madrid приобрел нового игрока, заплатив только криптовалютой - это впервые за всю историю футбола.

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