Sotheby's впервые разрешил оплатить картину криптовалютой

За криптовалюту можно будет приобрести картину британского художника Бэнкси Love is in the Air

"Этот лот будет принимать оплату криптовалютой в рамках партнерства между Sotheby's и Coinbase Commerce", - говорится в описании лота.

Клиенты смогут оплатить картину британского художника Бэнкси Love is in the Air (Любовь витает в воздухе) в криптовалюте Bitcoin или Ethereum. При этом ставки будут делаться в долларах.

Как отмечается, аукцион состоится на следующей неделе. Ожидается, что картина уйдет с молотка за 3-5 миллионов долларов.

Напомним, ранее испанский футбольный клуб третьего дивизиона DUX Internacional de Madrid приобрел нового игрока, заплатив только криптовалютой - это впервые за всю историю футбола.