Sotheby's впервые разрешил оплатить картину криптовалютой

Картина британского художника Бэнкси Love is in the Air Аукцион Sothebyʼs

За криптовалюту можно будет приобрести картину британского художника Бэнкси Love is in the Air

Аукционный дом Sotheby's впервые разрешил оплатить картину криптовалютой. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.