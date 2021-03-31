Солнечно и тепло до +16: Прогноз погоды на сегодня

Осадков на территории Украины не ожидается

Фото из открытых источников

Погода в Украине в среду, 31 марта, теплая и солнечная. Температура воздуха в западных областях достигнет +17. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На территории всей Украины сегодня будет переменная облачность и без осадков. На западе днем будет +14...+17, а ночью +4...+7. На севере страны ожидается днем +10...+15, а ночью -2...+6.

В центральных областях синоптики прогнозируют днем +10...+16, а ночью -1...+6. На западе и юге страны днем будет +10...+13, а ночью от -2 до 0.

Фото из открытых источников

В столице сегодня также тепло и без осадков. Температура воздуха днем составит +14...+16, а ночью +4...+6.

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