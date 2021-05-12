Как отмечается, сегодня, 12 мая, у представителей Украины на международном песенном конкурсе должна была состояться вторая репетиция, но музыканты будут проводить ее без Екатерины.

"Екатерине Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция состоится без солистки группы Go_A. Поэтому согласно протоколу здравоохранения она сделала тест на ПЦР и сейчас отдыхает. Тем временем мы ждем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом", - написала команды "Суспільного", которая отправилась в Роттердам вместе с Go_A.

В то же время, в своем профиле в Instagram Екатерина отреагировала на новость о заболевании и лаконично написала, что с ней "Все в порядке". Она также оставила фото, на котором можно увидеть луч света, что пробивается сквозь кулисы сцены.

Instagram / Kateryna Pavlenko

К слову, песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме 18 мая (первый полуфинал), 20 мая (второй полуфинал) и 22 мая (финал).

Напомним, группа Go_A, которая будет представлять Украину на Евровидении 2021 года, провел первую репетицию на сцене в Роттердаме. Выступление так поразило иностранную публику, что в рейтинге букмекеров Украина взлетели сразу в первую десятку.