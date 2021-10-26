"Возвращаюсь, смотрю, а их нет, моих любимых, а сидят пару пацанов, которые явно "подлили сливу", имитируя, что они явно заскучали. Ну я думаю, ого, я вас уже не отпущу. Я начал разговаривать с мужчинами, но увидел, что охрана выводит одного из них", - вспомнил он.

Из-за того, что у зрителя была гитара, Михалок решил пригласить его на сцену. Этого фаната звали Юрий, музыкант хотел попробовать что-то сыграть вместе с Юрием.

"Он начинает материться, я понимаю, что он вообще никакой. А на сцене мой сын. Аппаратура. Охранники стоят. Я же типа сказал: "Я сам разберусь". Ну я что-то начинаю ему говорить, понимаю, что он хамит. Ругается. Я тоже умею материться - человек импульсивный. Словом, он нахамил, что-то дерзкое сказал. Я думаю: мое рабочее место, люди смотрят, мы Brutto Nostra, я Михалок. Ну как бы имидж предполагает "файт" и все дела. Так, легонько его "боданул", он больше даже не от удара упал", – рассказал Сергей Михалок.

Певец добавил, что Юрий остался на концерте, а когда приехала полиция, мужчина не имел претензий к артисту. Более того, музыкант якобы впоследствии разговаривал с "пострадавшим" и предложил ударить его в ответ.

Напомним, белорусский музыкант Сергей Михалок избил мужчину на своем концерте в Полтаве 20 октября. Конфликт попал на камеры только на моменте разговора на сцене, когда артист спрашивал, есть ли у него билет. В ходе словесной перепалки вместо билета он показывал певцу деньги. После этого Михалок ударил мужчину головой, в результате чего, тот упал, на что зрители отреагировали удивленными криками.