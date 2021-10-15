Минздрав хочет расширить перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации еще дважды

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Максимум через 10 дней появится обновленный список

В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19, добавив в ближайшее время к нему социальных работников и почтальонов. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - отметил он.

Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения утвердило приказ, где назван перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививку от COVID-19.