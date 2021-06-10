Со следующей недели в Украине будут вакцинировать от COVID-19 госслужащих

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В Киеве госслужащих будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech

С понедельника, 14 июня, в Киеве начнется вакцинация государственных служащих от COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает официальный портал Киева.

"В связи с решением оперативного штаба Министерства здравоохранения с вакциноуправляемых инфекций, принятого 7 мая 2021 года, в Украине начинается вакцинация государственных служащих от COVID-19.

В частности, речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в столице их будут прививать мобильные бригады вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

"Чтобы обеспечить процесс вакцинации, согласно требованиям дорожной карты Минздрава в Киеве работают 97 пунктов вакцинации и 25 мобильных бригад.

Всего с начала вакцинации в столице уже привито 177 396 человек. Среди них: медицинские работники, педагоги, социальные работники, спасатели, паралимпийцы и маломобильные граждане и люди старше 65 лет. Из них две дозы получили 20 759 человек", - сообщил Поворозник.

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Ранее сообщалось, что в курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привиться все желающие.