Снова + 35 °C: Прохладная погода в Украине продержится недолго

Сегодня дожди и грозы ожидаются в ряде регионов, но вернется жара

Фото из открытых источников

В Украине накануне, 6 августа, прошли значительные дожди и грозы в большинстве областей, но уже на выходных ожидается жара до +30...+35 °C. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

В частности, в субботу, 7 августа, на западе, востоке, в Приазовье и Крыму ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Температура ночью + 13...+ 18 (в западных областях +10...+15), днем 7 августа +21...+ 26, 8 августа +24...+29, на юге и востоке страны ночью +16...+ 21, днем + 27...+ 32, в восточных областях местами +35 °C.

В столице на выходных осадков не ожидается, лишь 7 августа кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью + 13...+ 18, днем 7 августа + 21...+ 26, 8 августа +24...+29 °C.

Как сообщалось ранее, из-за ухудшения погодных условий в восьми областях Украины без электроснабжения остались 440 населенных пунктов.