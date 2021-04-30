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Снимают с поезда за отсутствие маски: В УЗ анонсировали рейды на майские праздники

Фото из открытых источников

Начальник поезда имеет право снимать пассажиров с поезда

На майские праздники в поездах будут следить за соблюдением масочного режима, а дерзких нарушителей могут даже высадить из вагона. Об этом сообщил в эфире телеканала "Дом" руководитель коммуникаций и маркетинга пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

По его словам, в праздничный период будут проводить рейды и Нацполиции, и военизированной охраны, чтобы избежать ситуаций, когда в заполненных поездах кто-то из пассажиров или сотрудников будет ехать без маски.

Кроме этого, Шевченко пояснил, имеют ли право сотрудники компании высадить из вагона пассажира, который отказывается надевать маску.

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"Это достаточно сложный вопрос по юридическому аспекту. Теоретически, согласно правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право. Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, то взять ее за руку и вытащить из поезда, он не может. Для этого он привлекает полицию, которая, конечно, должна этого человека снять. У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, есть примеры, как это происходит. Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватный, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта", - рассказал чиновник.

Как отмечается, в ситуациях, когда пассажир ведет себя абсолютно неадекватно и не готов следовать общим правилам и нормам, тогда начальник поезда будет пользоваться своими возможностями или будет привлечена полиция.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники.

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