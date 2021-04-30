Снимают с поезда за отсутствие маски: В УЗ анонсировали рейды на майские праздники

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Начальник поезда имеет право снимать пассажиров с поезда

На майские праздники в поездах будут следить за соблюдением масочного режима, а дерзких нарушителей могут даже высадить из вагона. Об этом сообщил в эфире телеканала "Дом" руководитель коммуникаций и маркетинга пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

По его словам, в праздничный период будут проводить рейды и Нацполиции, и военизированной охраны, чтобы избежать ситуаций, когда в заполненных поездах кто-то из пассажиров или сотрудников будет ехать без маски.

Кроме этого, Шевченко пояснил, имеют ли право сотрудники компании высадить из вагона пассажира, который отказывается надевать маску.

"Это достаточно сложный вопрос по юридическому аспекту. Теоретически, согласно правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право. Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, то взять ее за руку и вытащить из поезда, он не может. Для этого он привлекает полицию, которая, конечно, должна этого человека снять. У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, есть примеры, как это происходит. Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватный, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта", - рассказал чиновник.

Как отмечается, в ситуациях, когда пассажир ведет себя абсолютно неадекватно и не готов следовать общим правилам и нормам, тогда начальник поезда будет пользоваться своими возможностями или будет привлечена полиция.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники.