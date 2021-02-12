Снегопады в Украине: На улицах Ровно появились БТРы

БТР Фото Нацполиция

Такую спецтехнику во время непогоды в городе используют впервые

В Ровно для помощи в борьбе с непогодой привлекли тяжелую бронированную технику, а именно БТР 80. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, ранее в Ровно не привлекали такую спецтехнику, однако ухудшение погодных условий в городе и наличие квалифицированных водителей поспособствовали этому.

При этом добавляется, что из-под снежных заносов БТР уже сумел освободить троллейбус и несколько грузовиков, которые перегородили движение другого транспорта на дороге.

Таким образом патрульные приезжают на место вызова и уже в случае необходимости привлекают бронетранспортер.

Фото Нацполиция

Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет снег, а в некоторых регионах будет идти дождь. Температура воздуха местами опустится до 12 градусов мороза.