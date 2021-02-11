Снегопады в Киеве: Ночью коммунальщики вывезли 4 тысячи тонн снега

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"Складов" снега в Киеве – около 20

В ночь с 10 на 11 февраля коммунальщики убрали со столичных улиц более 4 тысяч тонн снега.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – сообщила корреспондент Ирина Манькивская.

Как напомнила корреспондентка, в столице сегодня не работают школы, отменены авиарейсы, на улицы вышли бронетранспортеры, все это последствия непогоды – сильных снегопадов, которые сегодня бушуют над Украиной.

"Сегодня ночью, с 10 на 11 февраля, коммунальщики вывезли 4 тысячи тонны снега", – сказала Ирина Манькивская.

Корреспондент рассказала, что неподалеку от монумента "Родина-мать" в Печерском районе столицы коммунальщики утилизируют снег. Происходит это так: экскаватор набирает снежные сугробы в ковш и выгружает в специальную машину, где снег тает, а вода стекает в канализацию.

Ирина Манькивская добавила, что таких "складов" снега в Киеве – около 20, однако не везде его топят, к таким местам грузовики просто его свозят и сбрасывают в огромные кучи.

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Как сообщали, сегодня, 11 февраля, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -12 градусов.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.