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Снег с дождем и до + 8 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

В Киеве ожидается мокрый снег

На большей части территории Украины 12 марта прогнозируются осадки в виде мокрого снега или снега с дождем. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят восточные регионы страны, Запорожская и Днепропетровская области, а также оккупированный Крым. Там осадки не предусматриваются.

Температура воздуха днем на западе составит от +4 до + 8 градусов, на севере - от -3 до +3, на востоке - от -3 до +1, на юге - от -1 до +5, в центре - от -1 до +2.

В Киеве также ожидается мокрый снег, температура воздуха днем от -1 до +1 градуса.

Укргидрометцентр

Как сообщалось, ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение на 12 марта. В ряде регионов прогнозируется сильный ветер и гололед.

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