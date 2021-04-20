Снег, мороз и ветер: В Карпатах уже неделю бушует непогода

Непогода на горе Поп Иван Черногорский поисково-спасательный пост

Сегодня ухудшение погоды ожидается по всей стране

В Карпатах, в частности на горе Поп Иван, уже седьмой день подряд царит непогода - сильный ветер, снег и ограничение видимости. Об этом сообщил в Facebook начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак.

Тим часом зараз на Попівані. 7-й день негоди. Опубліковано Vasyl Fitsak Понеділок, 19 квітня 2021 р.

Как отмечает Черногорский горный поисково-спасательный пост, по состоянию на утро вторника, 20 апреля, на г. Поп Иван Черногорский было пасмурно и шел снег, видимость ограничена до 30 м, а температура воздуха -4°С. Ветер северный, северо-восточный 10-12 м/с. Падает снег.

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Напомним, ранее в ГСЧС предупредили, что из-за сильных дождей и порывов ветра на 20 апреля в Украине объявлено штормовое предупреждение.



