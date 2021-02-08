Снег и заморозки до -20: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото из открытых источников

В Киеве и области пройдет сильный снегопад

Сегодня, 8 февраля, в Украине начнутся снегопады но дожди, местами температура воздуха упадет до -20 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, снег сегодня укроет западные области, кроме Закарпатья. Здесь столбик термометра покажет днем -1...-8, ночью -4...-11 градусов. В Закарпатской области будет дождливо, воздух прогреется до +7...+9 градусов днем и +2...+4 ночью.

В восточных и центральных регионах синоптики ожидают -4...-8 днем и -7...-14 ночью.

На юге температура воздуха составит +3...+7 градусов днем и -3...-8 ночью.

В северных регионах будет холоднее всего: ночью от -16 до -20 градусов, днем от -6 до -10.

Укргідрометцентр

В Киеве и области пройдет сильный снегопад. Температура воздуха днем будет в пределах -7...-9, ночью -12...-14.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.