На Прикарпатье высокая вероятность схода лавин, туристам не советуют идти в горы
Опасность сохраняется из-за метели
В горах на Прикарпатье сегодня, 14 марта, высокая вероятность схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 15 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня на большей части территории Украины ожидается переменно облачная погода, без осадков. Дождливо только в западных регионах.