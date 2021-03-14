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На Прикарпатье высокая вероятность схода лавин, туристам не советуют идти в горы

Фото Vasyl Fitsak

Опасность сохраняется из-за метели

В горах на Прикарпатье сегодня, 14 марта, высокая вероятность схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине. 

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 15 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня на большей части территории Украины ожидается переменно облачная погода, без осадков. Дождливо только в западных регионах. 

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