СНБО ввел санкции против российской сети супермаркетов "Mere"
Сейчас компания работает только в одном украинском городе - Белой Церкви
Совет нацбезопасности и обороны ввела санкции против российской сети супермаркетов "Mere". Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Она после сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности и обороны не имеет права работать", — отметил он.
По словам Данилова, сейчас компания "Mere" работает только в одном украинском городе — Белой Церкви. Но отныне не будет иметь права осуществлять какую-либо деятельность в Украине.
В июне российская сеть супермаркетов Mere заявила о планах начать активную работу в Украине и открыть до конца года 40 магазинов. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что это фейк, но супермаркеты заработали в Днепропетровской и Киевской областях. Тогда Данилов заявил, что работать эта сеть в Украине не будет.
Как сообщалось ранее, на заседании Совета национальной безопасности и обороны впервые утвердили "фундаментальный документ" — план обороны Украины.