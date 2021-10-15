СНБО ввел санкции против российской сети супермаркетов "Mere"

Заседание СНБО Офис президента Украины

Сейчас компания работает только в одном украинском городе - Белой Церкви

Совет нацбезопасности и обороны ввела санкции против российской сети супермаркетов "Mere". Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Она после сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности и обороны не имеет права работать", — отметил он.

По словам Данилова, сейчас компания "Mere" работает только в одном украинском городе — Белой Церкви. Но отныне не будет иметь права осуществлять какую-либо деятельность в Украине.

В июне российская сеть супермаркетов Mere заявила о планах начать активную работу в Украине и открыть до конца года 40 магазинов. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что это фейк, но супермаркеты заработали в Днепропетровской и Киевской областях. Тогда Данилов заявил, что работать эта сеть в Украине не будет.

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Как сообщалось ранее, на заседании Совета национальной безопасности и обороны впервые утвердили "фундаментальный документ" — план обороны Украины.