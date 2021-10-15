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СНБО ввел новые санкции за организацию выборов в Госдуму на оккупированных территориях

Офис президента Украины

В перечень добавлено более 200 человек

Совет нацбезопасности и обороны расширил перечень санкций против организаторов выборов в Государственную думу РФ на оккупированных территориях Украины — в Крыму и на Донбассе. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Принято решение в отношении тех людей, которые принимали участие в голосовании и обеспечивали выборы на территории Крыма и на Донбассе. Сегодня против 237 человек были применены санкции", — сказал он.

Впоследствии Данилов добавил, что в этот список добавили преимущественно членов "избирательных комиссий" на оккупированных территориях Украины.

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Напомним, ранее Украина выразила протест России из-за проведение выборов в Российскую Государственную Думу на территории оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Такие действия рассматриваются как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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