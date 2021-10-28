СНБО: Россия ведет в Украине кампанию против COVID-вакцинации

Вероятно, в информационную кампанию против прививок привлекли одну из церквей на территории Украины

Российская Федерация ведет в Украине кампанию против COVID-вакцинации. Для этого российские пропагандисты используют СМИ, социальные сети, включая Telegram-каналы и мессенджеры. Об этом свидетельствует обнародованный отчет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Центр противодействия дезинформации проанализировал информационное поле Telegram-каналов Украины, и результаты этого анализа еще раз подтвердили длительную информационную операцию РФ, направленную на максимальное снижение уровня вакцинации", - говорится в документе.

Кроме этого, в отчете продемонстрировано, как с помощью СМИ, социальных сетей и мессенджеров распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации против коронавируса.

Среди фейков в документе выделили следующие:

вакцинация - это убийство;

вакцина является крайне опасной;

вакцинация не помогает против коронавируса;

вакцинация усилила пандемию;

вакцинация - это принуждение и нарушение прав людей;

украинские власти пытаются искалечить детей новым этапом вакцинации.

При этом в СНБО обратили внимание, что в СМИ и соцсетях РФ проводится кампания в поддержку вакцинации против коронавируса.

Российскую аудиторию убеждают, что прививки являются необходимой мерой для сдерживания распространения вируса и вакцина безопасна.

Также в СНБО отметили, что информационную кампанию против вакцинации Россия привлекла одну из церквей на территории Украины.

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Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний и предостережений для вакцинации от коронавируса COVID-19, поэтому украинцы при определенных условиях смогут получить от врача официальную справку.