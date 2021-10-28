СНБО: Россия ведет в Украине кампанию против COVID-вакцинации
Вероятно, в информационную кампанию против прививок привлекли одну из церквей на территории Украины
Российская Федерация ведет в Украине кампанию против COVID-вакцинации. Для этого российские пропагандисты используют СМИ, социальные сети, включая Telegram-каналы и мессенджеры. Об этом свидетельствует обнародованный отчет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Центр противодействия дезинформации проанализировал информационное поле Telegram-каналов Украины, и результаты этого анализа еще раз подтвердили длительную информационную операцию РФ, направленную на максимальное снижение уровня вакцинации", - говорится в документе.
Кроме этого, в отчете продемонстрировано, как с помощью СМИ, социальных сетей и мессенджеров распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации против коронавируса.
Среди фейков в документе выделили следующие:
- вакцинация - это убийство;
- вакцина является крайне опасной;
- вакцинация не помогает против коронавируса;
- вакцинация усилила пандемию;
- вакцинация - это принуждение и нарушение прав людей;
- украинские власти пытаются искалечить детей новым этапом вакцинации.
При этом в СНБО обратили внимание, что в СМИ и соцсетях РФ проводится кампания в поддержку вакцинации против коронавируса.
Российскую аудиторию убеждают, что прививки являются необходимой мерой для сдерживания распространения вируса и вакцина безопасна.
Также в СНБО отметили, что информационную кампанию против вакцинации Россия привлекла одну из церквей на территории Украины.
Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний и предостережений для вакцинации от коронавируса COVID-19, поэтому украинцы при определенных условиях смогут получить от врача официальную справку.