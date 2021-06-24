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СНБО обнародовал рекомендации относительно того, как противодействовать коронавирусу " Дельта"

COVID-19

 Фото из открытых источников

В Минздраве разработали инфографику с соответствующими рекомендациями СНБО по противодействию опасному штамму коронавируса

Совет безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействию распространения индийского штамма коронавируса "Дельта". Соответствующие меры должно утвердить правительство. Об этом сообщает Минздрав в своем Telegram-канале.

"В Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом "Дельта".

В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства", - говорится в сообщении.

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В Минздраве также разработали инфографику с соответствующими рекомендациями СНБО по противодействию опасному штамму коронавируса.

Рекомендации Минздрава Минздрав

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Напомним, ранее мы писали, что ученые объяснили, чем страшен штамм коронавируса Delta и как себя обезопасить. Специалисты определяют индийский штамм как наиболее опасный – он в 1,6 раза заразнее, чем британский вариант.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован индийский штамм коронавируса " Дельта". Учитывая это, Кабинет министров Украины ввел обязательный тест на антиген коронавирус для пересечения украинской границы для людей, которые едут из ряда стран.

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