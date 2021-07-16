СНБО анонсировал усиление карантина в Украине

Правительство ужесточит требования для стран, где фиксируют штамм "Дельта"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал усиление карантина в Украине. Об этом стало известно во время его брифинга по результатам заседания Совета.

"В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Как вам всем известно, к сожалению, это касается уже не только взрослого населения, это касается детей", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, по предварительным данным, в Украине уже 33% населения имеют антитела к коронавирусу.

Он также добавил, что примерно у 38-40% жителей страны получили иммунитет благодаря вакцинации.

Данилов подчеркнул, что Украина ужесточит требования для стран, где фиксируют штамм "Дельта".

"Будут еще более жесткие ограничения к странам, где бушует "Дельта". Будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые оттуда уезжают. Мы не исключаем, что Кабмин примет дополнительные меры к этим странам", - подчеркнул он.

В список этих стран входят Россия, Индия, Великобритания и Беларусь.

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Напомним, ранее в Минздраве рассказали при каких условиях в Украине усилят карантинные ограничения. Скорее всего, это будет касаться правил пересечения границы.