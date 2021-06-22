Смешанные вакцины: Меркель второй раз привилась от COVID-19 другим препаратом

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

16 апреля чиновница получила первую прививку от коронавируса вакциной от AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. На этот раз она вакцинировалась препаратом компании Moderna. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя правительства Германии.

По его словам, немецкий канцлер второй раз привилась несколько дней назад.

Как известно, 16 апреля Меркель получила первую дозу вакцины от коронавируса, но препаратом от компании AstraZeneca.

О побочные эффектах ничего не сообщается.

Отмечается, что уже сегодня чиновница принимала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в ведомстве канцлера в Берлине.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, через какое время можно делать плановые прививки после вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Лучше всего делать другие прививки через 28 дней после второй дозы COVID-вакцины.