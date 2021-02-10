Смертность в ОРДЛО от COVID-19 выше, чем где-либо в мире, - Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Фото из открытых источников

По словам министра, такую ситуацию можно назвать медицинским геноцидом

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что уровень смертности от коронавируса COVID-19 на неподконтрольных территориях Донбассе намного выше, чем где-либо в мире. Об этом он рассказал во время всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По словам Резникова, украинская сторона собирает все данные о ситуации с коронавирусом COVID-19 в ОРДЛО.

"Но даже из той статистики, которую я могу дать, она обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - подчеркнул министр и привел данные "администраций" и "ЛНР" и "ДРН".

Как отмечается, в неподконтрольной части Донецкой области смертность от коронавирус составляет 8,6%, что в четыре раза выше, чем на контролируемой украинским правительством территории области и в среднем по Украине.

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"В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания", - сказал вице-премьер.

Что касается Луганской области, то на неконтролируемой части летальность от коронавируса составляет 8,7%. В то же время у людей нет возможности получить медицинскую помощь, проводится недостаточное количество тестирований, а также НВФ блокируют КПВ.

"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения", - заявил Резников.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что граждане из ОРДЛО могут получить бесплатное лечение от коронавируса COVID-19 на подконтрольной правительству территории.