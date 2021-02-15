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Смертность от коронавируса в Украине упала вдвое, - НАН

Фото из открытых источников

В НАН рассказали, что в стране начала снижаться доля положительных тестов

С начала декабря 2020 года, смертность от коронавирусной инфекции в Украине упала вдвое. Об этом говорится в заявлении Национальной академии наук.

"Динамика смертельных случаев остается положительной, но темпы спада достаточно медленные. На сегодня смертность упала почти вдвое по сравнению с максимальными значениями начала декабря. Необходимо отметить, что летальность новых выявленных случаев болезни выросла до 2% и выше. Это свидетельствует о том, что тестирование проходят люди с более тяжелым, чем раньше, течением болезни", - говорится в сообщении.

В то же время в НАН рассказали, что в стране начала снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

Вместе с тем эксперты отметили, что только в пяти областях количество новых случаев растет: Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская области и Буковина.

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Напомним, по состоянию на утро 15 февраля в Украине лабораторно подтверждено 1 273 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

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