В Украине зафиксирована рекордная смертность на воде: Только за июль утонули 265 человек

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Самой распространенной причиной является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии

С начала июля 2021 года в Украине утонули 265 человек, что почти на 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей.

За этот же период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 — несовершеннолетних).

В ведомстве добавили, что несмотря на предостережения, люди игнорируют самые элементарные правила поведения на воде.

Подчеркивается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что из-за таких высоких показателей можно делать выводы о рекордной смертельной статистике на воде в этом году.

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Напомним, ранее в Украине за период выходных с 19-го по 21 июня утонули 40 человек, из них шестеро-дети. Кроме этого, 23 человека удалось спасти.

Также ранее ГСЧС заявляла, что за первый месяц лета на водоемах Украины погибли 52 человека.