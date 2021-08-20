Сменить прописку в "Дії" можно будет уже осенью, - Федоров

Вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров Фото: пресс-служба Кабмина

Сейчас она работает в тестовом режиме в нескольких городах Украины

В Украине сменить прописку в "Дії" можно будет уже осенью, а сейчас она работает в тестовом режиме в нескольких городах. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Gazeta.ua.

По его словам, услуга смены места регистрации - самая популярная в стране.

"Мы много сил бросили, чтобы отцифровать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких городах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", - отметил министр.

Сейчас каждая территориальная община имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.

"А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблениях. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. И надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем презентовать уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране", - добавил Федоров.

Как сообщалось ранее, в государственном приложении "Дія" появилась функция замены водительского удостоверения и, для жителей семи городов, возможность изменить регистрацию места жительства. Для использования этой возможности необходимо иметь только ID-паспорт.