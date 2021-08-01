Словакия возобновила пропуск международных автобусов через границу с Украиной

Пункт пропуска "Ужгород" Госпогранслужба

Для путешественников будут продолжать действовать карантинные мероприятия

С 1 августа Словакия возобновила пропуск автобусов международного сообщения через пункт пропуска "Ужгород – Вышне Немецке". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Согласно сообщению Словацкой стороны, с 07.00 (за киевским временем) 01.08.2021 года возобновляется пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки через пункт пропуска "Вышне Немецке" (с украинской стороны – пункт пропуска "Ужгород")", - говорится в сообщении.

Кроме этого, словацкая сторона напомнила, что на лиц, которые будут прибывать на территорию их государства, будут распространяться карантинные мероприятия, определенные правительством страны.

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Таким образом все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (за определенными исключениями) будут подлежать самоизоляции сроком 14 суток, которую можно проходить в домашних условиях или в соответствующих учреждениях.

Как отмечается, самоизоляция прекращается, если за это время у человека не обнаружено симптомов заболевания на COVID-19 или если он будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Еще одним обязательным условием является заблаговременная регистрация всех путешествующих в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.

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Напомним, ранее Кабинет министров обнародовал постановление о ужесточении правил въезда иностранцев и граждан в Украину, которые вступят в силу с 5 августа.