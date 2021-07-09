Словакия изменила правила въезда и прохождения карантина: Что они предусматривают

Словакия Фото из открытых источников

Также определены условия для транзитного въезда

Словацкая сторона направила Госпогранслужбе Украины информацию о карантинных ограничениях, которые с 9 июля начали действовать на территории Словацкой Республики. Об этом сообщает ГПСУ.

Как отмечается, сразу после въезда на территорию Словакии лица обязаны зарегистрироваться по ссылке, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны.

Если лицо прибывает на территорию Словакии воздушным транспортом, то оно должно до выезда заполнить форму по ссылке. По прибытии из страны, которой нет приведенном ниже списке, лицо должно предоставить представителю полиции отрицательный результат теста RT-PCR на COVID-19, сделанного не более, как за 72 часа:

Албания, Андорра, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Черногория, Китай, Чехия, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Грузия, Нидерланды, Гонконг, Ирландия, Исландия, Израиль, Япония, Иордания, Канада, Южная Корея, Косово, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Латвия, Люксембург, Макао, Венгрия, Мальта, Молдова, Монако, Германия, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Австрия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словения, Испания, США, Мексика, Сербия, Швейцария, Швеция, Тайвань, Турция, Украина.

Известно, что все непривитые лица, въезжающие на территорию Словакии после 06:00 09.07.2021, должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем на 5-й день.

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Детям до 12 лет не нужно проходить тест. Их карантин заканчивается в тот же день, что и у последнего взрослого члена совместного домохозяйства.

Карантин также применяется к членам совместного домохозяйства, которые не путешествовали, и заканчивается в тот же день, что и у члена совместного домохозяйства, который приехал из-за границы.

Если у лица по прибытии из-за границы возникают симптомы COVID-19, она обязана сообщить об этом своему врачу; в случае, если такое лицо не имеет на территории Словакии врача, она сообщает врачу региона пребывания.

Так человек считается вакцинированным, если:

прошло по крайней мере 14 дней, но не более, чем 12 месяцев, после получения второй дозы прививки по двукратной схеме;

прошел 21 день, но не более, чем 12 месяцев, после получения прививки по одноразовой схеме;

прошло по крайней мере 14 дней, но не более, чем 12 месяцев после получения первой дозы прививки по двукратной схеме прививку, если первая доза была получена в период до 180 дней после перенесенного заболевания на COVID-19;

На территории Словакии, кроме COVID-карты ЕС или сертификата о прививках, также признаются сертификаты других стран при условии, что такой сертификат содержит необходимую информацию на словацком, чешском или английском языках.

В то же время освобождаются от карантина:

Полностью вакцинированные лица;

Лица в возрасте от 12 до 18 лет, если они не проживают с другими людьми, подлежащие карантину – временно до 09.08.2021;

Лица, которым нельзя делать прививки по состоянию здоровья – они должны подтвердить этот факт сертификатом, а также дать негативный результат теста RT-PCR, сделанного не раньше, чем за 72 часа;

Непривитые граждане Словакии, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в приграничных районах соседнего государства на расстоянии до 100 км от ближайшего функционирующего пункта пропуска. Они должны предоставить отрицательный результат теста RT-PCR, сделанного не древнее, чем за 7 дней;

Непривитые лица, которые до этого не подвергались карантину (экипажи самолетов, поездных бригад, водители грузовиков, работники ритуальной сферы услуг). Эта категория лиц также обязана регистрироваться на e-hranica.

Въезд на территорию Словакии для определенных рабочих групп (например, официальных делегаций представителей Словацкой Республики, членов Европарламента или представителей международных организаций) разрешается при условии оказания негативного результата теста RT-PCR, сделанного не более, чем за 72 часа.

Ученики и студенты в возрасте от 12 лет, которые въезжают на территорию Словакии и посещают детский сад, начальную или среднюю школу, или заведение высшего образования в соседних странах (или, наоборот, проживающих в этих странах и посещают учебное заведение в Словакии) не подлежат карантина, если они имеют сертификат дневной формы обучения и отрицательный результат теста RT-PCR, сделанного не более, как за 7 дней.

Эти условия также применяются к одному сопровождающему лицу, которое должно иметь документ, удостоверяющий статус сопровождающего лица.

В Госпогранслужбе отметили, что студенты должны пересекать границу для активного обучения (такое, что происходит на дневной основе), а не во время каникул.

Что касается транзита, то обязательное прохождение карантина после въезда на территорию Словакии не распространяется на транзит лиц и членов их семей в страну, в которой им предоставлено вид на жительство или гражданами которой они являются.

Пересечение территории Словакии должно быть осуществлено определенными для транзита транспортными коридорами без остановок (кроме остановки, необходимой для заправки), покидать Словакию нужно не позднее 8 часов после въезда.

Коридоры, предназначенные для транзита:

Маршрут "Украина – Чехия": пункт пропуска "Ужгород – Вышне Немецке", Собранце, Михаловце, Прешов, Попрад, Ружомберок, Жилина, через пункт пропуска Маков - Белая-Бумбалка/Стары Грозенков – Дриетома.

Маршрут "Чешская Республика – Украина": пункт пропуска "Маков - Белая-Бумбалка/Стары Грозенков" – Дриетома, Жилина, Ружомберок, Попрад, Прешов, Михаловце, Собранце, пункт пропуска "Вышне Немецке – Ужгород".

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Эстония разрешила въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.