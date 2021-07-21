Словакия и Нидерланды открылись для туристов из Украины: Каковы правила въезда

AFP

Нидерланды восстановили полноценный безвиз, а Словакия требует 14-дневную самоизоляцию или полную вакцинацию

Словакия открыла свои границы для туристов из Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал глава МИД.

Все невакцинированные лица, которые въезжают на территорию Словакии, должны уйти на самоизоляцию сроком в 14 дней (если за это время не возникает симптомов или не проведено тестирование). Самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем на 5-й день пребывания в стране.

Также Кулеба добавил, что Нидерланды открываются для украинцев с 09:00 22 июля.

"Нидерланды открываются для украинцев с 09:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые-добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этим летом", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, с завтрашнего дня въезд граждан Украины-владельцев биометрических паспортов в Королевство Нидерланды возможен для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.

Соответствующие авиакомпании перед регистрацией на рейс предоставляют пассажирам для заполнения специальную форму о состоянии здоровья – http://bit.ly/34IRPAo. Пассажир должен правдиво заполнить данную форму, предъявить ее перед посадкой и держать при себе на протяжении всего полета. Если на один из вопросов в форме будет дан ответ "да", то авиакомпания не сможет допустить пассажира на борт.

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Ранее сообщалось, что три страны Балтии, Эстония, Литва и Латвия, открыли границы для украинских туристов, согласно рекомендации Европейского Совета. Страны открылись для всех типов путешествий.