Следующая партия Pfizer прибудет в Украину после 17 мая, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Укринформ

Планируется, что в Украину прилетит более 470 тысяч доз препарата

Еще одна партия вакцины от коронавируса Pfizer прибудет в Украину уже после 17 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 с 17 мая", - отметил он.

При этом Ляшко добавил, что 21 апреля Украине спрогнозировали поставки других 1 млн 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio до конца мая.

Ранее сообщалось, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Отмечалось, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.

Затем, первая партия COVID-вакцины компаний Pfizer и BioNTech прилетела в Украину 16 апреля. Она насчитывала 117 тысяч доз препаратов.