Следствие по делу о гибели Чорновила проверяет версию умышленного убийства, - ОПГ

Сейчас проведен значительный объем розыскных действий, в том числе ряд судебных экспертиз

"Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Чорновил, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции. Следствием проверяется совершение умышленного убийства народного депутата Украины", - заявили в ОГП.

В ведомстве отметили, что во время следствия проведен значительный объем розыскных действий, в том числе ряд судебных экспертиз.

Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трассологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года, установлено, что повреждения, обнаруженные при судебно-медицинской экспертизе тела Чорновила и во время экспертизы его эксгумированного тела, являются такими, которые сформировались в результате травмирования личности, которая находилась в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием.

"В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждения, которые имели бы признаки ударного воздействия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", что выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Как известно, ранее ексзаступник Генпрокурора Николай Голомша, который в свое время курировал следствие по этому делу, заявил, что лидер Народного руха Украины Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП, а был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы.

Кастетом, как утверждает Голомша, был "добит" и водитель политика.

В частности Голомша заявил, что следствие под его руководством установило отключение подушек безопасности, подделку документа об осмотре места происшествия. По его словам, главного свидетеля в этом деле Ивана Шлема (находился в кабине самосвала) отравлен, хотя и сообщалось о его смерти от сердечного приступа.

"Когда мы откопали труп (Шлема - ред.), там были тяжелые металлы в костях", - сказал ексзаступник Генпрокурора.

Он добавил, что эксперт признался следователям, что вскрытие тела Чорновила после ДТП не проводилось.

Вячеслав Чорновил (1937-1999) - политик, публицист, литературный критик, лидер Народного руха Украины. Инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

По официальной версии, Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года при до сих пор невыясненных обстоятельствах в ДТП под Борисполем. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

В 2000 году Чорноволу присвоили звание Героя Украины посмертно.

Напомним, в 2020 году Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований военным частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. 76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновила.