Скорина: В Украине власть не соблюдает европейские ценности и нарушает свободу слова

Евгения Скорина Фото из открытых источников

В Украине власть не соблюдает европейские ценности и нарушает права, в частности, свободу слова. Об этом заявила ведущая Евгения Скорина во время акции в поддержку незаконно закрытых телеканалов 112 Украина, ZIK и NEWSONE.

"Мы пришли сюда (на акцию, - ред.), чтобы в который раз напомнить украинской власти о том, что Украина даже в Конституции закрепила путь к демократии, путь к европейским ценностям, одной из которых является свобода слова и свобода прессы в том числе. Благодарим ООН за то, что они заметили нарушения одной из этих ценностей демократии в своем ежегодном отчете, который они выпускают. Этот отчет был выпущен с 1 февраля по 31 апреля, мониторинг прав и свобод, демократических прав и свобод, и их соблюдение в Украине.

В Организации объединенных наций заметили то, что в Украине не соблюдают эти ценности и нарушают права, в данном случае права трех телеканалов", - заявила Скорина.

При этом она подчеркнула: "Мы в который раз напоминаем украинской власти о том, что мы требуем законного, чтобы законно разобрались с тем, что произошло и законного расследования в судебном порядке, поскольку закрытие трех телеканалов было незаконным".

"Мы хотим расследования, мы хотим увидеть прозрачность", - подытожила ведущая.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.