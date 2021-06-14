Скончалась восьмая жертва ДТП украинского рейсового автобуса в Польше

Смертельное ДТП в Польше РАР

Речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет с Херсонской области, получил тяжелые травмы и в течение трех недель лечился в больнице в Перемышле

Умерла восьмая жертва ДТП украинского рейсового автобуса случилась в ночь с 5 на 6 марта на автомагистрали A4. Об этом сообщает пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская корреспонденту Укринформу.

"Мы получили информацию из Украины о том, что умер восьмой человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП", - сказала Пентковская.

Отмечается, что речь идет о мужчине в возрасте около 60-лет из Херсонской области, который получил в этой аварии тяжелые травмы и в течение трех недель лечился в больнице в Перемышле. Когда его состояние улучшилось, в конце марта он был перевезен спецтранспортом для дальнейшего лечения в Украину.

Накануне, в Польше скончалась седьмая жертва ДТП с участием украинского автобуса. С момента аварии девушка длительное время находилась в критическом состоянии.

Напомним, в ночь на 6 марта рейсовый автобус Познань – Херсон вблизи города Кашице (Польша) попал в ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли шестеро граждан Украины. Автобус с украинскими номерами упал с виадука вблизи Ярослава.