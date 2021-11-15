Сколько депутатов Верховной Рады болеют COVID-19: Ответ Стефанчука

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

83% нардепов-вакцинированы от коронавируса, отметил спикер ВР

Сейчас в Верховной Раде COVID-19 болеют шесть народных депутатов и более 20 работников Аппарата ВР. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге после заседания Согласительного совета.

"По состоянию на утро 6 народных депутатов и более 20 работников Аппарата ВР сейчас болеют COVID-19", – сказал он.

Кроме того, он рассказал, что по состоянию на утро 15 ноября 83% народных депутатов и 93% работников Аппарата Верховной Рады вакцинированы от коронавируса.

"Что касается количества провакцинированных народных депутатов, сейчас еще информация собирается, но по состоянию на сейчас: Аппарат - 93% вакцинированных, народные депутаты - 83% имеют такое удостоверение о вакцинации. Но информация еще уточняется, потому что непосредственно она (процедура допуска к зданию ВР только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, - ред.) начнет действовать с завтрашнего дня", - прокомментировал Стефанчук.

Он уточнил, что предварительно была проведена проверка, кто из народных депутатов имеет сертификат о вакцинации. Таким парламентариям был предоставлен специальный пропуск для избежания очередей на входе в парламент. Таким образом депутаты, имеющие пропуск, должны показывать СOVID-сертификат работникам Управления государственной охраны на входе в здание ВР.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 10 802 новых случая заболевания коронавирусом. Госпитализировано - 2798 человек; летальных исходов – 442; выздоровело – 11 219 человек.