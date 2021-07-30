Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга фильма "Черная вдова"

Скарлетт Йоханссон в фильме "Черная вдова" Кадр из фильма

Из-за показа на стриминговой платформе актриса не дополучил многомиллионную оплату

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney за одновременную премьеру фильма "Черная вдова", в котором она исполняет главную роль, в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Йоханссон, ее контракт предусматривал премьеру только в кинотеатрах. Disney считает претензии необоснованными, поскольку актриса получила дополнительные средства к уже выплаченным более 20 миллионов долларов.

Отмечается, что значительную часть гонорара актрисы составляет процент выручки от продажи билетов в кинотеатрах.

"Disney намеренно заставила Marvel нарушить сделку без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel", - говорится в иске.

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Справка:

"Черная вдова" — американский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics про супергероиню Черную вдову. Скарлетт Йоханссон сыграла главную роль в ленте, которая вышла в прокат 9 июля и собрала уже более 300 миллионов долларов.

Напомним, ранее американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер к фильму "Последний наемник" – первой ленты, снятой компанией на территории Украины.